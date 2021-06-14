Неминуемая угроза: на китайской АЭС произошла утечка

Ещё на прошлой неделе власти США получили информацию, что на одной из атомных электростанций (АЭС) Китая произошла утечка радиации.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на CNN, речь якобы идёт об АЭС Тайшань. По данным телеканала, предупреждение о «неминуемой радиологической угрозе» поступило к ним от компании Framatome ( Франция ), которая частично владеет и помогает эксплуатировать АЭС Тайшань, расположенной в провинции Гуандун.

В письме, которое оказалось в распоряжении CNN, говорится что ситуация на этой АЭС представляет собой неминуемую радиологическую угрозу для объекта и населения. В этой связи Framatome срочно запрашивает разрешение на передачу технических данных и помощи, которая может потребоваться для возврата станции к нормальной работе.

При этом отмечается, что китайский регулятор повысил допустимые пределы обнаружения радиации за пределами АЭС, чтобы избежать закрытия объекта.

В свою очередь один из источников телеканала, который знаком с этой ситуацией, подчеркнул, что в настоящее время в Белом доме не считают, что утечка на китайской АЭС находится на «кризисном уровне», но признали, что ситуация требует тщательного наблюдения.

В связи с появившейся информацией Совет национальной безопасности США уже провёл несколько заседаний, а Вашингтон обсудил ситуацию с Парижем, а также с экспертами в министерстве энергетики . Кроме того, США поддерживали по данному вопросу контакты с правительством Поднебесной, хотя их масштабы неизвестны.

Напомним, 19 мая глава российского государства Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в формате видеоконференции дали старт работам по заливке бетона в основание 7-го блока Тяньваньской АЭС и третьего блока АЭС «Сюйдапу».