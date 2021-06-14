Байден раскрыл главный секрет Путина

Лидер Соединённых Штатов заметил, что пока делать преждевременные выводы ещё рано. По словам Байдена, он намерен провести личные переговоры с президентом России, а уже потом определиться со стратегией взаимодействия.

Он — Владимир Путин. Не буду вдаваться в подробности, потому что мне надо сесть за стол переговоров с ним, — сказал Байден.

При этом он не стал раскрывать представителям СМИ стратегию, направленную на «изменение поведения» российского лидера. Глава Белого дома заметил, что тогда эта стратегия может оказаться нерабочей.

Вполне возможно, если я вам расскажу, это его не разубедит, и он захочет продолжать, — добавил Байден.