Скончался номинант на премию "Оскар" Нед Битти

Умер американский актер Нед Томас Битти. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь артиста Блоссом Битти.
Он ушел из жизни в возрасте 83 лет.
Как рассказала изданию Битти, ее отец скончался в воскресенье, 13 июня, в своем доме в Лос-Анджелесе. По ее словам, мужчина умер естественной смертью.
Нед Томас Битти известен по таким фильмам, как «Нэшвилл» (1975), «Все люди президента» (1976), «Супермен» (1978 и сиквел 1980 года). А за роль в киноленте «Телесеть» (1976) он был номинирован на «Оскар».