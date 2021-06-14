Скончался номинант на премию "Оскар" Нед Битти

Умер американский актер Нед Томас Битти. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь артиста Блоссом Битти.

Он ушел из жизни в возрасте 83 лет.

Как рассказала изданию Битти, ее отец скончался в воскресенье, 13 июня, в своем доме в Лос-Анджелесе. По ее словам, мужчина умер естественной смертью.