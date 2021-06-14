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Скончался номинант на премию "Оскар" Нед Битти

Газета.ру
59 минут назад
Умер американский актер Нед Томас Битти. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь артиста Блоссом Битти.
Скончался номинант на премию "Оскар" Нед Битти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Он ушел из жизни в возрасте 83 лет.
Как рассказала изданию Битти, ее отец скончался в воскресенье, 13 июня, в своем доме в Лос-Анджелесе. По ее словам, мужчина умер естественной смертью.
Нед Томас Битти известен по таким фильмам, как «Нэшвилл» (1975), «Все люди президента» (1976), «Супермен» (1978 и сиквел 1980 года). А за роль в киноленте «Телесеть» (1976) он был номинирован на «Оскар».
В мире,Нед Битти,
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