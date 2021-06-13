В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Глава ЛНР призвал сурово наказать Протасевича

News.ru
20 минут назад
Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, участвовавший в действиях украинского батальона «Азов», и подобные ему люди должны понести суровое наказание. Об этом в эфире телеканала «Луганск-24» заявил глава непризнанной ЛНР Леонид Пасечник.
Глава ЛНР призвал сурово наказать Протасевича
Фото:  Slivki Express/wikipedia.org Slivki Express/wikipedia.org
По словам Пасечника, он видел фото Протасевича, на котором тот одет в военную форму, бронежилет и держит «очень мощное достойное оружие». Глава ЛНР отметил, что именно такие «бравые солдаты» расстреливали мирных жителей Донбасса.
Я уверен в том, что такое прощать нельзя. И я думаю, что они однозначно должны быть осуждены по законам военного времени, и они должны быть осуждены на Донбассе, именно там, где они творили эти свои бесчинства, — заявил руководитель самопровозглашённой республики.
При этом Пасечник подчеркнул, что действия подобных людей не были направлены на убийство конкретного человека, а носили массовый характер.
Не хочу комментировать ситуацию по поводу высшей меры наказания, лишения жизни, смертной казни. Но мне кажется, что они должны понести очень суровое и абсолютно законное наказание за совершённые ими деяния, — резюмировал Пасечник.
Ранее он сообщал, что руководство самопровозглашённой ЛНР уже контактировало с белорусскими властями на тему дела арестованного в Минске Романа Протасевича. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против опроса арестованного на тему событий на юго-востоке Украины.
По информации руководителя КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, Протасевич участвовал в действиях батальона «Азов» на юго-востоке Украины. Против бойцов этого батальона в России возбуждено уголовное дело.
Уголовное дело против Протасевича заведено в ЛНР. Местная прокуратура сообщила о готовности предоставить белорусским коллегам всю имеющуюся информацию.
Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
В мире,Роман Протасевич,Леонид Пасечник,Александр Лукашенко,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители