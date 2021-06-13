Глава ЛНР призвал сурово наказать Протасевича

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич , участвовавший в действиях украинского батальона «Азов», и подобные ему люди должны понести суровое наказание. Об этом в эфире телеканала «Луганск-24» заявил глава непризнанной ЛНР Леонид Пасечник

Фото: Slivki Express/wikipedia.org Slivki Express/wikipedia.org

По словам Пасечника, он видел фото Протасевича, на котором тот одет в военную форму, бронежилет и держит «очень мощное достойное оружие». Глава ЛНР отметил, что именно такие «бравые солдаты» расстреливали мирных жителей Донбасса.

Я уверен в том, что такое прощать нельзя. И я думаю, что они однозначно должны быть осуждены по законам военного времени, и они должны быть осуждены на Донбассе, именно там, где они творили эти свои бесчинства, — заявил руководитель самопровозглашённой республики.

При этом Пасечник подчеркнул, что действия подобных людей не были направлены на убийство конкретного человека, а носили массовый характер.

Не хочу комментировать ситуацию по поводу высшей меры наказания, лишения жизни, смертной казни. Но мне кажется, что они должны понести очень суровое и абсолютно законное наказание за совершённые ими деяния, — резюмировал Пасечник.

Ранее он сообщал, что руководство самопровозглашённой ЛНР уже контактировало с белорусскими властями на тему дела арестованного в Минске Романа Протасевича. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против опроса арестованного на тему событий на юго-востоке Украины.

По информации руководителя КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, Протасевич участвовал в действиях батальона «Азов» на юго-востоке Украины. Против бойцов этого батальона в России возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело против Протасевича заведено в ЛНР. Местная прокуратура сообщила о готовности предоставить белорусским коллегам всю имеющуюся информацию.