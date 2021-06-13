В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Треть умерших от индийского варианта COVID в Британии были привиты

Газета.Ru
14 минут назад
Около трети британцев, скончавшихся в результате заражения индийским вариантом коронавируса, получили две дозы вакцины от COVID-19, сообщает The Telegraph со ссылкой на агентство Общественного здравоохранения Англии (PHE).
Треть умерших от индийского варианта COVID в Британии были привиты
Фото: ReutersReuters
Так, в Великобритании было зафиксировано 42 летальных исхода после заражения индийским штаммом, 12 умерших (28,5%) прошли полные курсы вакцинации, при этом 23 человека не были вакцинированы.
По данным PHE, вакцины от коронавируса компаний Pfizer и AstraZeneca после введения одной дозы эффективны против индийского варианта патогена только на 33%. После получения второй прививки эффективность повышается до 88% у Pfizer и 60% у AstraZeneca.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали особые симптомы заражения индийским вариантом коронавируса нового типа.
В мире,Pfizer,Роспотребнадзор,Daily Telegraph,Соединенное Королевство,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители