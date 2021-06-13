Вучич попросил Россию о помощи в вопросе Косова

Обращаясь к сербскому народу, он призвал его к единению: "Единство сербского народа нам важнее и нужнее, чем когда бы то ни было. Мы не такие слабые, как были. Но мы и не такие сильные, как нам хотелось бы. Но мы станем намного сильнее, чем когда-либо были, если будем едины".