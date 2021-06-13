"Я не могу вдаваться в детали по поводу данных разведки, однако мы знаем, что Белоруссия и Россия очень тесно сотрудничают почти во всех сферах, включая оборону воздушного пространства. Кроме того, Россия - одна из немногих стран, которые не осудили совершенно неприемлемый факт принуждения к посадке самолета, который следовал из Афин - столицы одной страны, являющейся членом НАТО, - в столицу другого члена НАТО - Вильнюс", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о том, считает ли он Москву "в какой-либо мере ответственной" за произошедшее.
"Нам нужно относиться к этому крайне серьезно, наращивая оборонный потенциал в киберпространстве, обмениваясь развединформацией, сохраняя бдительность и осознавая наличие разнообразных инструментов для осуществления агрессивных действий как военного, так и невоенного характера", - добавил он.