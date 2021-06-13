Глава альянса также повторил, что отношения между НАТО и РФ в настоящий момент находятся "в самой низкой точке с момента окончания холодной войны". Он объяснил это тем, что Россия якобы демонстрирует готовность применять военную силу в отношении соседних государств. Столтенберг также утверждал, что РФ предпринимает попытки влиять на демократические процессы в странах альянса, внося между ними раскол.