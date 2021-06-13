Украинцам вручили подарки за проигрыш России на Евро-2020

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Радуясь поражению российских футболистов киевская компания подарила каждому клиенту по 50 гривен (около 130 рублей). Использовать их можно только для заказа такси или доставки еды таксистами.

Накануне сборная России уступила команде Бельгии (на сегодня это лучшая команда Европы в рейтинге УЕФА ) с обидным счетом 0:3. Это был первый матч группового этапа чемпионата Европы. Следующую встречу национальная сборная проведет 16 июня против финнов.

Случай с такси – не первая попытка отдельных украинских компаний отпраздновать поражение сборной России.

Сообщалось, что во Львове посетителей фан-зоны за каждый гол Бельгии в ворота России на Евро бесплатно угощали пивом.