Американский политолог назвал общую угрозу для США и России

Директор оборонных исследований Центра национальных интересов Гарри Казианис считает, что у Вашингтона и Москвы есть основания опасаться возможных глобальных изменений на международной арене. В частности, речь идёт о растущем могуществе Китая.
Россия должна быть обеспокоена тем, что в перспективе территории её «ближнего зарубежья», могут со временем перейти под контроль Китая, – заметил политолог из США.
Он добавил, что в США опасаются, что китайская экономика может в будущем «превзойти американскую и российскую вместе взятые». В свою очередь, это приведёт к росту военной мощи Поднебесной.