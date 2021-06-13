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Американский политолог назвал общую угрозу для США и России

News.ru
27 минут назад
США и Россия могут заключить союз против Китая, поскольку он может представлять угрозу для обеих стран. Об этом говорится в публикации портала 19FortyFive.
Американский политолог назвал общую угрозу для США и России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Директор оборонных исследований Центра национальных интересов Гарри Казианис считает, что у Вашингтона и Москвы есть основания опасаться возможных глобальных изменений на международной арене. В частности, речь идёт о растущем могуществе Китая.
Россия должна быть обеспокоена тем, что в перспективе территории её «ближнего зарубежья», могут со временем перейти под контроль Китая, – заметил политолог из США.
Он добавил, что в США опасаются, что китайская экономика может в будущем «превзойти американскую и российскую вместе взятые». В свою очередь, это приведёт к росту военной мощи Поднебесной.
Эти причины могут привести к союзу США и России против Китая. По мнению Казианиса, это может произойти очень скоро.
Ранее сообщалось, что в КНР опасаются, что американский президент Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве попытается разобщить Россию и КНР.
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