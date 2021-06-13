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Умер отец премьера Казахстана

ТАСС
28 минут назад
Узакпай Мамин - отец премьер-министра Казахстана Аскара Мамина - умер в воскресенье в возрасте 84 лет. Об этом сообщило агентство Казинформ.
Умер отец премьера Казахстана
Фото: informburo.kzinformburo.kz
Причины его смерти не уточняются.
Узакпай Мамин - ветеран труда и почетный строитель Казахстана. Прошел большой трудовой путь в сфере строительства от мастера до руководителя ряда строительных организаций. В последние годы активно работал в совете ветеранов города Нур-Султана.
В мире,Аскар Мамин,Казахстан,
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