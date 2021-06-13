Умер отец премьера Казахстана

Причины его смерти не уточняются.

Узакпай Мамин - ветеран труда и почетный строитель Казахстана. Прошел большой трудовой путь в сфере строительства от мастера до руководителя ряда строительных организаций. В последние годы активно работал в совете ветеранов города Нур-Султана.