Медсестра заявила, что вакцина от ковида дала ей суперспособность

США медсестра Джоанна Оверхольт заявила, что после вакцинации от коронавируса её тело начало примагничивать железные предметы. Женщина была настолько уверена в своем даре, что пришла доказывать необычный магнетизм на слушания в комитет здравоохранения штата Огайо.

Фото: EPA / ТАСС EPA / ТАСС

Как пишет издание Waff48, Оверхольт рассказала присутствующим, что раньше работала в отделении интенсивной терапии, а в настоящее время является практикующей медсестрой.

Оверхольт поднялась на трибуну, чтобы защитить миф о том, что вакцина от COVID-19 вызывает магнетизм и заставляет металлические предметы прилипать к телу получателя вакцины.

Женщина положила себе на грудь и шею ключ и заколку для волос.

«Объясните, почему ключ прилипает ко мне. Он прилипает и к моей шее. Было бы здорово, если бы кто-нибудь мог это объяснить», - сказала Оверхольт.

При этом на ее шее ключ держаться не захотел.

Заявление о магнетизме, якобы возникающем после вакцинации, ранее сделала врач из Кливленда Шерри Тенпенни. У нее немедленно появилось много сторонников, включая медсестру Джоанну.