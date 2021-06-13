В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Медсестра заявила, что вакцина от ковида дала ей суперспособность

Майк Габриелян
1 час назад
В США медсестра Джоанна Оверхольт заявила, что после вакцинации от коронавируса её тело начало примагничивать железные предметы. Женщина была настолько уверена в своем даре, что пришла доказывать необычный магнетизм на слушания в комитет здравоохранения штата Огайо.
Медсестра заявила, что вакцина от ковида дала ей суперспособность
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС
Как пишет издание Waff48, Оверхольт рассказала присутствующим, что раньше работала в отделении интенсивной терапии, а в настоящее время является практикующей медсестрой.
Оверхольт поднялась на трибуну, чтобы защитить миф о том, что вакцина от COVID-19 вызывает магнетизм и заставляет металлические предметы прилипать к телу получателя вакцины.
Женщина положила себе на грудь и шею ключ и заколку для волос.
«Объясните, почему ключ прилипает ко мне. Он прилипает и к моей шее. Было бы здорово, если бы кто-нибудь мог это объяснить», - сказала Оверхольт.
При этом на ее шее ключ держаться не захотел.
Заявление о магнетизме, якобы возникающем после вакцинации, ранее сделала врач из Кливленда Шерри Тенпенни. У нее немедленно появилось много сторонников, включая медсестру Джоанну.
«Это все смешно и кажется игрой, пока вы не узнаете, что вакцина может намагничивать алюминий», - пишут в соцсетях американцы.
В мире,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители