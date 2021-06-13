Медсестра заявила, что вакцина от ковида дала ей суперспособность

В США
медсестра Джоанна Оверхольт заявила, что после вакцинации от коронавируса её тело начало примагничивать железные предметы. Женщина была настолько уверена в своем даре, что пришла доказывать необычный магнетизм на слушания в комитет здравоохранения штата Огайо.
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС
Как пишет
издание Waff48, Оверхольт рассказала присутствующим, что раньше работала в отделении интенсивной терапии, а в настоящее время является практикующей медсестрой.
Оверхольт поднялась на трибуну, чтобы защитить миф о том, что вакцина от COVID-19 вызывает магнетизм и заставляет металлические предметы прилипать к телу получателя вакцины.
Женщина положила себе на грудь и шею ключ и заколку для волос.
«Объясните, почему ключ прилипает ко мне. Он прилипает и к моей шее. Было бы здорово, если бы кто-нибудь мог это объяснить», - сказала Оверхольт.
При этом на ее шее ключ держаться не захотел.
Заявление о магнетизме, якобы возникающем после вакцинации, ранее сделала врач из Кливленда Шерри Тенпенни. У нее немедленно появилось много сторонников, включая медсестру Джоанну.
«Это все смешно и кажется игрой, пока вы не узнаете, что вакцина может намагничивать алюминий», - пишут в соцсетях американцы.