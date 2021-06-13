Украинская модель погибла при загадочных обстоятельствах

Украинская модель погибла в Турции при загадочных обстоятельствах. Она выпала из окна пятого этажа после ссоры с известным дрессировщиком. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: Instagram Instagram

Инцидент произошел вечером 11 июня в Стамбуле . Уроженка города Сумы, 33-летняя Анжелика Срабьянц выпала из окна пятого этажа и скончалась по дороге в больницу. Следствие считает, что в этом виноват ее сожитель – дрессировщик собак Бурак Эрджан. Он известен в кругах турецкой элиты.

Перед гибелью Анжелика поссорилась с Эрджаном. В тот вечер они поужинали в ресторане, выпили, а потом поехали домой. Однако в такси у них произошла ссора из-за ревности. Девушка ударила мужчину кулаком в лицо и рассекла ему бровь.

После этого камеры видеонаблюдения сняли, как босая Анжелика пошла за Эрджаном в лифт. Турок записал на видео, что произошло в квартире. Однако на ролике видны только руки девушки и слышно, как она кричит «Бурак, Бурак». Он отвечает «Иди сюда», затем она произносит последнее слово «Пожалуйста!».

Мужчина уверяет, что Анжелика была склонна к суициду и ранее уже пыталась покончить с собой.

В квартире нашли наркотики. Сейчас Эрджан задержан по подозрению в умышленном убийстве. Не исключено, что статью переквалифицируют.