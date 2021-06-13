В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Китае при взрыве газа на территории жилого комплекса погибли 11 человек

ИА Regnum
41 минуту назад
Как минимум 11 человек погибли, ещё 144 пострадали в результате взрыва бытового газа в китайской провинции Хубэй. Об этом 13 июня сообщает Центральное телевидение Китая.
11 человек погибли при взрыве газа в Китае
Фото: РИА НовостиРИА Новости
ЧП произошло около 06:30 (01:30 мск) на продовольственном рынке, расположенном на территории жилого комплекса в районе Чжанвань города Шиянь. В момент взрыва рынок уже работал, поэтому около него находилось много людей. Взрывной волной снесло как минимум 40 киосков.
По предварительным данным, спасателям удалось вытащить из-под завалов 144 человека, все они были госпитализированы, состояние 37 пострадавших оценивается как критическое. На месте происшествия были найдены тела 11 погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели мужчины в результате взрыва бытового газа в жилом доме в польской деревне Ольшаны.
В мире,Происшествия,ИА REGNUM,Китай,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители