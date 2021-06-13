11 человек погибли при взрыве газа в Китае

Как минимум 11 человек погибли, ещё 144 пострадали в результате взрыва бытового газа в китайской провинции Хубэй. Об этом 13 июня сообщает Центральное телевидение Китая

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ЧП произошло около 06:30 (01:30 мск) на продовольственном рынке, расположенном на территории жилого комплекса в районе Чжанвань города Шиянь. В момент взрыва рынок уже работал, поэтому около него находилось много людей. Взрывной волной снесло как минимум 40 киосков.

По предварительным данным, спасателям удалось вытащить из-под завалов 144 человека, все они были госпитализированы, состояние 37 пострадавших оценивается как критическое. На месте происшествия были найдены тела 11 погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются.