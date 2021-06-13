Подсчитано богатство Елизаветы II

The Crown Estate владеет не только разнообразными участками в Лондоне, но и недвижимостью по всей стране. Это и замки, и коттеджи, и сельскохозяйственные земли с лесами, и торговые центры. Компании принадлежит более половины всего побережья Великобритании, что дарит ей права собственности на оффшорную коммерческую деятельность — например, ветряные электростанции.
При этом свою прибыль The Crown Estate ежегодно передает британскому правительству. В компании подчеркивают, что стремятся «обеспечить прочное и всеобщее процветание нации». Однако 25 процентов прибыли передается королеве и королевской семье как часть суверенного гранта, который используется для ежегодного финансирования семьи, что, по версии издания, доказывает прямую связь состояния Елизаветы II с The Crown Estate.