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Подсчитано богатство Елизаветы II

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Одно из крупнейших агентств недвижимости связано с королевой Великобритании Елизаветой II. Речь идет о компании The Crown Estate, точное имя владельца которой установить не удалось, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на экспертов.
Подсчитано богатство Елизаветы II
Фото: ReutersReuters
По данным специалистов, Елизавета II обладает огромным богатством: отмечается, что сумма активов The Crown Estate превосходит 17 миллиардов долларов или 1,2 триллиона рублей.
The Crown Estate владеет не только разнообразными участками в Лондоне, но и недвижимостью по всей стране. Это и замки, и коттеджи, и сельскохозяйственные земли с лесами, и торговые центры. Компании принадлежит более половины всего побережья Великобритании, что дарит ей права собственности на оффшорную коммерческую деятельность — например, ветряные электростанции.
При этом свою прибыль The Crown Estate ежегодно передает британскому правительству. В компании подчеркивают, что стремятся «обеспечить прочное и всеобщее процветание нации». Однако 25 процентов прибыли передается королеве и королевской семье как часть суверенного гранта, который используется для ежегодного финансирования семьи, что, по версии издания, доказывает прямую связь состояния Елизаветы II с The Crown Estate.
Ранее сообщалось, что британская королевская семья приготовилась «затянуть пояса» из-за пандемии коронавируса. Несмотря на сокращение доходов, казначей королевы сэр Майкл Стивенс заверил, что семья не станет просить о дополнительном финансировании.
В мире,Майкл Стивенс,Елизавета II,Deutsche Welle,Соединенное Королевство,
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