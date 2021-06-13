Бразилия купила вакцину с истекающим сроком годности

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. На данный момент используются препараты британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, китайской фирмы Sinovac Biotech и американской Pfizer
. Свыше 23,6 млн человек уже привились двумя дозами вакцины, еще более 54,2 млн сделали одну прививку. Завершить первую очередь прививочной кампании и вакцинировать приоритетные группы населения (более 78 млн человек), к которым относят медиков, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, планируется в сентябре.