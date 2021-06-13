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Мнения участников саммита G7 о подходе к Китаю разделились

Прайм
13 минут назад
Страны "Группы семи" не пришли к единой позиции относительно подхода к Китаю, отметило РИА Новости.
Мнения участников G7 о подходе к Китаю разделились
Фото: 1prime.ru1prime.ru
Великобритания, США и Канада были согласны в необходимости введения жестких мер по отношению к Пекину, обосновывая это "авторитарными методами" Поднебесной.
Государства ЕС не выражали готовность поддержать североамериканских коллег, разъяснило агентство. На саммите G7 государства обсудят использование принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
Вашингтон ранее заявлял, что Джо Байдени глав стран "Большой семерки" запустят глобальную инициативу в по совершенствованию инфраструктуры для развивающихся стран.
В мире,ЕС,РИА Новости,Соединенное Королевство,Канада,Китай,Соединенные Штаты,
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