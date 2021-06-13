В США пообещали «жесткий сигнал» на встрече Байдена и Путина

Отмечается, что приезд Байдена в Женеву после встреч с союзниками США должен продемонстрировать России «единый фронт» для противодействия Москве. Кроме того, эксперты по внешней политике предупредили, что совместная пресс-конференция российского и американского лидеров стала бы «моментом повышенной опасности» для главы Белого дома.

Уточняется, что встреча глав государств пройдет «в более широком и более узком» форматах, однако пока неизвестно, пройдут ли переговоры один на один, без присутствия помощников и советников Путина и Байдена.