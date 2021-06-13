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В США пообещали «жесткий сигнал» на встрече Байдена и Путина

Lenta.ruиещё 12
1 час назад
Вашингтон пообещал «жесткий сигнал» на встрече президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным, в отличие от того, который демонстрировал прежний глава американского государства Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала NBC.
В США пообещали «жесткий сигнал» на встрече Байдена и Путина
Фото: PixabayPixabay
«Для Белого дома ключевой задачей по итогам запланированной на среду встречи будет дать понять, что Байден дал жесткий сигнал Путину, в отличие от тех дружеских отношений, которые продемонстрировал предыдущий президент Дональд Трамп после его первой встречи с Путиным», — заявил осведомленный источник.
Отмечается, что приезд Байдена в Женеву после встреч с союзниками США должен продемонстрировать России «единый фронт» для противодействия Москве. Кроме того, эксперты по внешней политике предупредили, что совместная пресс-конференция российского и американского лидеров стала бы «моментом повышенной опасности» для главы Белого дома.
Уточняется, что встреча глав государств пройдет «в более широком и более узком» форматах, однако пока неизвестно, пройдут ли переговоры один на один, без присутствия помощников и советников Путина и Байдена.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена решила не проводить совместную пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным по завершении встречи двух лидеров в Женеве из-за неудачного опыта экс-президента США Дональда Трампа. Предыдущий саммит России и США проходил в 2018 году. По словам сенатора Джона Маккейна, на его памяти «это было одно из самых позорных выступлений американского президента».
В мире,Политика,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,Администрация США,Соединенные Штаты,
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