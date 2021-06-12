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Spiegel: Telegram могут заблокировать в Германии

Ювелина Бернст
55 минут назад
Telegram в Германии грозит штраф в размере 55 млн и блокировка на общем фоне игнорирования мессенджером запросов Министерства юстиций и Министерства внутренних дел. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.
Spiegel: Telegram могут заблокировать в Германии
Фото: ТАССТАСС
Автор материала отмечает, что Telegram - «возможно, самый опасный» мессенджер в мире, поскольку пользуется популярностью у преступников и террористов и практически не регулируется властями государств.
В частности, в Германии это привлекает «ковид-диссидентов», правых экстремистов, наркодилеров и аферистов, пишет журнал. Обращается внимание на то что «не нужно много искать, чтобы найти "расстрельный список" с именами членов немецкого парламента».
«Преступления открыто и явно планируются и совершаются в Telegram. Приложение стало эквивалентом даркнета в вашем кармане», - говорится в статье.
В связи с этим, по данным издания, министерство юстиции Германии требует, чтобы платформа стала доступной для властей, незамедлительно удаляла криминальный контент и активно передавала пользовательские данные следователям. Кроме того, ведомство намерено оштрафовать Telegram на 55 млн за то, что оно не указало контактное лицо для властей и не предложило процедуру подачи жалоб на уголовные преступления, как того требует законодательство Германии.
Федеральное управление юстиции якобы направило в Дубай, где сейчас находится создатель Telegram Павел Дуров, два письма с приказом провести слушания по этому вопросу.
Если компания откажется сотрудничать, возможна блокировка приложения в Германии, заявил изданию чиновник МВД.
Отмечается, что Telegram установили на 570 миллионов смартфонов, а с начала пандемии коронавируса приложение стало более популярным, чем когда-либо.
В мире,Павел Дуров,Минюст РФ,МВД,Spiegel,Германия,
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