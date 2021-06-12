Одна из европейских стран отказалась от «Спутника V»

Словакия не планирует приобретение новых партий российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил глава МИД республики Иван Корчок, сообщает ТАСС.

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«Мы не планируем новые закупки "Спутника V", - сказал Корчок.

Он отметил, что граждане страны проявили слабый интерес не только к российскому препарату, но и к другим вакцинам. Поэтому правительство должно активизировать кампанию по вакцинации и стимулировать людей.

Словакия получила российскую вакцину «Спутник V» 1 марта и начала применять ее 7 июня. Срок годности препарата, по данным словацких СМИ, истекает в начале июля. Власти не исключают, что попытаются продать излишки третьей стороне, получив предварительное согласие российского производителя. Пока пройти вакцинацию "Спутником V" выразили желание около 5 тысяч жителей республики.

Покупка все еще незарегистрированной в ЕС российской вакцины, вызвала кризис власти в стране и привела к отставке с поста премьер-министра Игора Матовича. Он занял кресло министра финансов.