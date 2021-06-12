В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Одна из европейских стран отказалась от «Спутника V»

Майк Габриелян
1 час назад
Словакия не планирует приобретение новых партий российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил глава МИД республики Иван Корчок, сообщает ТАСС.
Одна из европейских стран отказалась от «Спутника V»
Фото: ТАССТАСС
«Мы не планируем новые закупки "Спутника V", - сказал Корчок.
Он отметил, что граждане страны проявили слабый интерес не только к российскому препарату, но и к другим вакцинам. Поэтому правительство должно активизировать кампанию по вакцинации и стимулировать людей.
Словакия получила российскую вакцину «Спутник V» 1 марта и начала применять ее 7 июня. Срок годности препарата, по данным словацких СМИ, истекает в начале июля. Власти не исключают, что попытаются продать излишки третьей стороне, получив предварительное согласие российского производителя. Пока пройти вакцинацию "Спутником V" выразили желание около 5 тысяч жителей республики.
Покупка все еще незарегистрированной в ЕС российской вакцины, вызвала кризис власти в стране и привела к отставке с поста премьер-министра Игора Матовича. Он занял кресло министра финансов.
С начала пандемии в Словакии (население - 5,5 млн) заразилось 390 893 человека. От осложнений умерли 12 433 жителя.
В мире,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,Словакия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители