Одна из европейских стран отказалась от «Спутника V»

Словакия
не планирует приобретение новых партий российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил глава МИД
республики Иван Корчок, сообщает
ТАСС.
«Мы не планируем новые закупки "Спутника V", - сказал Корчок.
Он отметил, что граждане страны проявили слабый интерес не только к российскому препарату, но и к другим вакцинам. Поэтому правительство должно активизировать кампанию по вакцинации и стимулировать людей.
Словакия получила российскую вакцину «Спутник V» 1 марта и начала применять ее 7 июня. Срок годности препарата, по данным словацких СМИ, истекает в начале июля. Власти не исключают, что попытаются продать излишки третьей стороне, получив предварительное согласие российского производителя. Пока пройти вакцинацию "Спутником V" выразили желание около 5 тысяч жителей республики.
Покупка все еще незарегистрированной в ЕС
российской вакцины, вызвала кризис власти в стране и привела к отставке с поста премьер-министра Игора Матовича. Он занял кресло министра финансов.
С начала пандемии в Словакии (население - 5,5 млн) заразилось 390 893 человека. От осложнений умерли 12 433 жителя.