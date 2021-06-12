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Украинский журналист выругался матом после поздравления россиян с Днем России

Елена Прошина
49 минут назад
Известный своими радикально-националистическими взглядами украинский журналист Виктор Майстренко грязно выругался во время прямого эфира на местном телеканале NewsOne. Это произошло после того как другой участник шоу, член украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Андрей Лесик, решил поздравить граждан соседнего государства с Днем России.
Украинский журналист нецензурно выругался после поздравления россиян
Фото: ВидеокадрВидеокадр
«Сегодня 12 июня, День России. От себя лично, от партии ОПЗЖ поздравляю россиян с их днем, главным праздником», — заявил Лесик.
Это поздравление взбесило Майстренко. Он громко нецензурно выругался и выкрикнул, что Киев сейчас воюет с Москвой. Развивая свою мысль, украинский журналист сообщил ведущему и зрителям, что, по его мнению, дружить с Россией можно будет лишь при условии, что она перестанет существовать в существующих границах.
Его оппонент Лесик в ответ сказал, что тема противостояния между Россией и Украиной искусственно разжигается на протяжении последних семи лет и, по его мнению, пора уже переходить к решению накопившихся за это время противоречий.
«Вы тут глупости рассказываете, вместо того, чтобы сглаживать ситуацию, которую семь лет искусственно раздували», — ответил журналисту политик.
Кроме того, член ОПЗЖ высказал свою уверенность в том, что украинский и российский народы всегда были и есть братскими и останутся такими в будущем.
В мире,Андрей Лесик,Россия,
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