Украинский журналист нецензурно выругался после поздравления россиян

Известный своими радикально-националистическими взглядами украинский журналист Виктор Майстренко грязно выругался во время прямого эфира на местном телеканале NewsOne. Это произошло после того как другой участник шоу, член украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Андрей Лесик , решил поздравить граждан соседнего государства с Днем России

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«Сегодня 12 июня, День России. От себя лично, от партии ОПЗЖ поздравляю россиян с их днем, главным праздником», — заявил Лесик.

Это поздравление взбесило Майстренко. Он громко нецензурно выругался и выкрикнул, что Киев сейчас воюет с Москвой. Развивая свою мысль, украинский журналист сообщил ведущему и зрителям, что, по его мнению, дружить с Россией можно будет лишь при условии, что она перестанет существовать в существующих границах.

Его оппонент Лесик в ответ сказал, что тема противостояния между Россией и Украиной искусственно разжигается на протяжении последних семи лет и, по его мнению, пора уже переходить к решению накопившихся за это время противоречий.

«Вы тут глупости рассказываете, вместо того, чтобы сглаживать ситуацию, которую семь лет искусственно раздували», — ответил журналисту политик.