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Политолог рассказал о «страшном сне» Украины

News.ruиещё 3
1 час назад
Как Киев пытается повлиять на встречу Путина и Байдена
Фото: Reuters © John MacdougallReuters © John Macdougall
«Страшным сном» для Украины может обернуться встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом в статье для журнала «Главред» рассказал директор Института украинской политики Константин Бондаренко.
Эксперт полагает, что более всего Киев тревожится из-за того, чем завершится встреча двух лидеров.
В данной ситуации вопрос только один — дадут ли США Украине команду выполнять минские договорённости или скажут и дальше имитировать процесс выполнения, — подчеркнул Бондаренко.
Он указал на то, что Байден может начать настаивать на выполнении полного соглашения Киева с Россией, если на встрече президентов США и РФ будут достигнуты определённые договорённости. Эту ситуацию политолог назвал «страшным сном» Киева.
При этом политолог добавил, что, если Украину будут принуждать к выполнению Минских соглашений в их нынешнем виде, Киев может установить более тесные контакты с Великобританией и «игнорировать позицию США».
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