Как Киев пытается повлиять на встречу Путина и Байдена

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Эксперт полагает, что более всего Киев тревожится из-за того, чем завершится встреча двух лидеров.

В данной ситуации вопрос только один — дадут ли США Украине команду выполнять минские договорённости или скажут и дальше имитировать процесс выполнения, — подчеркнул Бондаренко.

Он указал на то, что Байден может начать настаивать на выполнении полного соглашения Киева с Россией, если на встрече президентов США и РФ будут достигнуты определённые договорённости. Эту ситуацию политолог назвал «страшным сном» Киева.