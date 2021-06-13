Как Киев пытается повлиять на встречу Путина и Байдена

Фото: Reuters © John MacdougallReuters © John Macdougall
Эксперт полагает, что более всего Киев
тревожится из-за того, чем завершится встреча двух лидеров.
В данной ситуации вопрос только один — дадут ли США Украине команду выполнять минские договорённости или скажут и дальше имитировать процесс выполнения, — подчеркнул Бондаренко.
Он указал на то, что Байден может начать настаивать на выполнении полного соглашения Киева с Россией, если на встрече президентов США и РФ будут достигнуты определённые договорённости. Эту ситуацию политолог назвал «страшным сном» Киева.
При этом политолог добавил, что, если Украину будут принуждать к выполнению Минских соглашений в их нынешнем виде, Киев может установить более тесные контакты с Великобританией и «игнорировать позицию США».