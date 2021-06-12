В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России

Вечерняя Москваиещё 3
30 минут назад
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравление по случаю Дня России, в нем он отметил стремление развивать двусторонние отношения между странами. Об этом сообщило в субботу, 12 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи.
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России
Фото: YouTube / Bloomberg TV Markets and FinanceYouTube / Bloomberg TV Markets and Finance
— Это общее стремление и желание народов двух стран ценить и развивать дружественные отношения, которые имеют долгую историю и традиции, — сказано в телеграмме.
Также корейский лидер выразил уверенность, что отношения РФ и КНДР, новый этап развития которых начался после его первой встречи с Путиным во Владивостоке, будут укрепляться во всех сферах.
Ким Чен Ын пожелал здоровья Путину и больших успехов работе, а россиянам — благополучия и процветания, сообщает ТАСС.
В мире,Чен Ким,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,Россия,Корея, Народно-Демократическая Республика,
51
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители