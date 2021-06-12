В администрации Байдена раскрыли ожидания от саммита в Женеве

Ранее президент России поделился
ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал
главную цель встречи на высшем уровне и поставил
условие нормализации отношений с США. В Кремле указали
на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать
завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились
ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться
с Путиным. Сенатор Алексей Пушков
посоветовал Байдену не пытаться
в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».