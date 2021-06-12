В администрации Байдена раскрыли ожидания от саммита в Женеве

Псаки также выделила несколько сфер, в которых у России и США есть возможность существенно продвинуться в плане взаимодействия. «Вы упомянули кибератаки, скопление сил на границе с Украиной, тему прав человека. Это возможность обсудить все эти вопросы, но также и те, где мы можем работать вперед, – это стратегическая стабильность, переговоры с Ираном. Все они будут частью дискуссий с Россией на следующей неделе», – отметила пресс-секретарь Белого дома.