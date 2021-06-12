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В администрации Байдена раскрыли ожидания от саммита в Женеве

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
59 минут назад
Соединенные Штаты на предстоящем саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в телеканалу CNN.
В администрации Байдена раскрыли ожидания от саммита в Женеве
Фото: ReutersReuters
«Мы встречаемся как раз потому, что между нами есть различия, из-за всех тем, которые вы подняли, из-за того, насколько враждебными стали наши отношения. Это не в наших интересах. И мы хотим найти путь вперед», – приводит слова Псаки ТАСС.
Пресс-секретарь американской администрации подчеркнула, что предстоящая встреча президентов России и Соединенных Штатов абсолютно точно отвечает интересам США, так как в Белом доме хотят «прийти в отношениях с Россией к тому, чтобы они были более стабильными и предсказуемыми».
Псаки также выделила несколько сфер, в которых у России и США есть возможность существенно продвинуться в плане взаимодействия. «Вы упомянули кибератаки, скопление сил на границе с Украиной, тему прав человека. Это возможность обсудить все эти вопросы, но также и те, где мы можем работать вперед, – это стратегическая стабильность, переговоры с Ираном. Все они будут частью дискуссий с Россией на следующей неделе», – отметила пресс-секретарь Белого дома.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
В мире,Политика,Алексей Пушков,Администрация США,Деловая газета "Взгляд",CNN,ИТАР-ТАСС,Россия,Соединенные Штаты,
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