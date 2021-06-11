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Forbes объяснил, почему Байден ставит США в зависимость от РФ

News.ru
1 час назад
Негативными последствиями для американских нефтеперерабатывающих компаний обернётся отказ президента США Джо Байдена в строительстве трубопровода Keystone XL. Об этом пишет издание Forbes.
Forbes объяснил, почему Байден ставит США в зависимость от РФ
Фото: ReutersReuters
Ранее стало известно о закрытии проекта. Он должен был пройти по территории США и Канады. Об окончании работ сообщила компания-разработчик ТС Energy.
Как полагает автор материала, после этого нефреперерабатывающим заводам компаний США придётся полагаться исключительно на импорт тяжёлой нефти из Венесуэлы, России и Саудовской Аравии.
Также в материале отмечается, что Байден своим решением повысил внутренние цены на энергоносители и увеличил разногласия между США и Канадой, поскольку завершение строительства магистрали приведёт к финансовым трудностям для налогоплательщиков крупнейшей нефтедобывающей канадской провинции Альберта.
В рамах проекта Keystone XL предполагалось построить нефтепровод длиной 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день. Он должен был протянуться из канадской Альберты к заводам, перерабатывающим нефть на побережье Мексиканского залива.
От строительства трубопровода в 2015 году отказался бывший президент США Барак Обама. Он объяснил это тем, что проект противоречит национальным интересам страны. Позже Дональд Трамп издал указ о возобновлении проекта. В январе 2021 года Джо Байден снова заблокировал проект.
Ранее стало известно, что в Финляндии решили сократить закупки российской нефти.
В мире,Джозеф Байден,Барак Обама,Дональд Трамп,Forbes,Россия,Канада,Соединенные Штаты,
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