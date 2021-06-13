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Украине предрекли «касающийся каждого» удар

Lenta.ruиещё 4
1 час назад
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала «Наш» предрек Украине удар, который «коснется каждого». Его слова приводит РИА Новости.
Украине предрекли «касающийся каждого» удар
Фото: ReutersReuters
Речь идет о достройке газопровода «Северный поток-2». «В вопросе "Северного потока-2" это коснется каждого украинца, к сожалению. Это коснется всех, потому что это очень будет серьезный удар по нашей экономике», — подчеркнул парламентарий.
Шуфрич добавил, что Украине изначально следовало бороться не за прекращение строительства, а за обеспечение страны транзитным контрактом не на четыре года, а на 14-25 лет.
Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток-2» может отрицательным образом сказаться на прозападном настрое многих стран Восточной Европы. По его словам, «самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны».
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