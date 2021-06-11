В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Отпраздновал с размахом: экс-депутат Рады сорвал заседание суда

Вероника Полынина
1 час назад
Бывший депутат Верховной рады Украины Дмитрий Крючков явился пьяным на заседание суда, где его обвиняют в нанесении ущерба государству на сумму 12,9 млн долларов.
Отпраздновал с размахом: экс-депутат Рады сорвал заседание суда
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает РИА «Новости», Крючков опоздал на заседание, а когда явился, судья заметил, что он идет «нетвердой походкой». Экс-депутат рассказал, что накануне был на праздновании дня рождения, где употреблял спиртные напитки, в том числе водку.
Судье пришлось перенести заседание на 12 июля. Оглашая решение, он посетовал, что не может привлечь обвиняемого к ответственности за неуважение к суду.
«Я уже переживаю, вы нормально будете?» — поинтересовался судья.
Дмитрий Крючков – бывший народный депутат, экс-глава правления Холдинговой компании «Энергосети». Его подозревают в завладении 346,22 млн гривен ПАО «Запорожьеоблэнерго».
По версии следствия, Крючков и бывший и.о. генерального директора ПАО «Запорожьеоблэнерго» Игорь Корниленков организовали схему, по которой потребители вместо того, чтобы платить за электрическую энергию фактическому поставщику – ПАО «Запорожьеоблэнерго» (60% акций принадлежит государству), перечисляли средства посреднику. Он, в свою очередь, должен был рассчитаться с поставщиком. Однако выяснилось, что потребители оплатили гораздо больше, чем дошло до поставщика. Сумму ущерба оценили в 346 млн гривен (12,9 млн долларов).
В мире,Верховная Рада,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители