Отпраздновал с размахом: экс-депутат Рады сорвал заседание суда

Судье пришлось перенести заседание на 12 июля. Оглашая решение, он посетовал, что не может привлечь обвиняемого к ответственности за неуважение к суду.

По версии следствия, Крючков и бывший и.о. генерального директора ПАО «Запорожьеоблэнерго» Игорь Корниленков организовали схему, по которой потребители вместо того, чтобы платить за электрическую энергию фактическому поставщику – ПАО «Запорожьеоблэнерго» (60% акций принадлежит государству), перечисляли средства посреднику. Он, в свою очередь, должен был рассчитаться с поставщиком. Однако выяснилось, что потребители оплатили гораздо больше, чем дошло до поставщика. Сумму ущерба оценили в 346 млн гривен (12,9 млн долларов).