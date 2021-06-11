Отпраздновал с размахом: экс-депутат Рады сорвал заседание суда

Как сообщает
РИА «Новости», Крючков опоздал на заседание, а когда явился, судья заметил, что он идет «нетвердой походкой». Экс-депутат рассказал, что накануне был на праздновании дня рождения, где употреблял спиртные напитки, в том числе водку.
Судье пришлось перенести заседание на 12 июля. Оглашая решение, он посетовал, что не может привлечь обвиняемого к ответственности за неуважение к суду.
Дмитрий Крючков – бывший народный депутат, экс-глава правления Холдинговой компании «Энергосети». Его подозревают в завладении 346,22 млн гривен ПАО «Запорожьеоблэнерго».
По версии следствия, Крючков и бывший и.о. генерального директора ПАО «Запорожьеоблэнерго» Игорь Корниленков организовали схему, по которой потребители вместо того, чтобы платить за электрическую энергию фактическому поставщику – ПАО «Запорожьеоблэнерго» (60% акций принадлежит государству), перечисляли средства посреднику. Он, в свою очередь, должен был рассчитаться с поставщиком. Однако выяснилось, что потребители оплатили гораздо больше, чем дошло до поставщика. Сумму ущерба оценили в 346 млн гривен (12,9 млн долларов).