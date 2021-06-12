Озвучен план НАТО по сокрушению России

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен укреплением сотрудничества между Россией и Белоруссией. В интервью немецкой газете Welt am Sonntag он отметил, что блок готов защитить своих союзников в случае любых угроз. Столтенберг также заявил, что сейчас НАТО придерживается в отношении России стратегии «сдерживания и диалога».

По словам Криса Осборна, для эффективного военного противостояния с Россией в Европе Минобороны США должно отладить взаимодействие с союзниками по НАТО.

Например, в случае выхода российских кораблей в Балтийское море, польский истребитель должен встречать их и отправлять координаты эсминцу ВМС США. А тот уже атакует противника ракетами.

При этом Пентагон прилагает усилия для того, чтобы использовалась высокоскоростную обработку передачи данных между союзниками с элементами искусственного интеллекта, которая сможет анализировать разрозненные пулы информации.

Ранее в докладе Шведского агентства оборонных исследований (FOI) было отмечено, что главная военная проблема Запада в том, что «Россия обладает большей доступностью своих вооруженных сил и может начать быструю атаку на восточном фланге до того, как НАТО успеет отреагировать».