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СМИ: Ким Чен Ын сравнил кей-поп с раком

Газета.Ru
44 минуты назад
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сравил кей-поп-музыку из соседней Южной Кореи с «агрессивным раком», сообщает The New York Times со ссылкой на северокорейскую прессу.
Ким Чен Ын сравнил кей-поп с раком
Фото: ReutersReuters
По мнению главы государства эта музыка пагубно влияет на «одежду, прически, речь и поведение» молодежи Северной Кореи.
Южнокорейские музыку и кинематограф на территории Северной Кореи распространяют незаконно. «Молодежь думает, что ничего не должна Ким Чен Ыну. Ему нужно восстановить идеологический контроль над молодежью, если он не хочет потерять фундамент собственной правящей династии», — говорит один из таких контрабандистов.
В декабре 2020 года в Северной Корее был принят новый закон, который подразумевает наказание до 15 лет в трудовых лагерях за просмотр или владение южнокорейским развлекательным контентом.
Тех, кто провозит такой материал Северную Корею, могут ждать более жесткие наказания вплоть до смертной казни, пишет издание. Тех, кто «говорит, пишет или поет» в южнокорейском стиле, может ждать до 2 лет исправительных лагерей.
В 2015 году правительство Южной Кореи включило в демилитаризованной зоне песни Big Bang и других кей-поп-исполнителей в ответ на ядерные испытания КНДР, а также в качестве «подарка» на день рождения лидеру страны Ким Чен Ыну. Таким образом южнокорейцы хотели познакомить северных соседей с достижениями своей культуры.
В мире,Чен Ким,New York Times,Корея, Народно-Демократическая Республика,
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