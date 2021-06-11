Кравчук: Украину не взять силой

Кравчук, комментируя слова Суркова о том, что Россия выигрывает международную ситуацию и что «мир реально устаёт от Украины», заявил, что ситуация в мире за последний год «кардинально поменялась не в пользу России», что Россия якобы теряет своё влияние в странах бывшего СССР и что Киев укрепляет военную сферу и повышает своё влияние во внешней политики.