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Бразилия получит вакцину от COVID-19 с истекающим сроком годности

ИА Regnumиещё 2
47 минут назад
Как минимум три млн доз вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности получит Бразилия. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба минздрава страны.
Бразилия получит вакцину от COVID-19 с истекающим сроком годности
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Препарат Janssen производства компании Johnson & Johnson приобретается властями Бразилии с дисконтом 25%, что позволит сэкономить около $94 млн. Срок годности вакцины уже на исходе, но управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) дало разрешение на продление срока.
Препарат Janssen будет использоваться только в административных центрах бразильских штатов, при этом правительство оплатит лишь использованные дозы вакцины. Препарат будет получен 15 июня, а срок действия препарата истекает 27 июня, но Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) может продлить срок годности препарата на шесть недель, до 8 августа. Специальное заседание Anvisa по данному вопросу состоится на следующей неделе.
Вакцинация от коронавирусной инфекции в Бразилии стартовала 18 января. На сегодняшний день в стране хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 54,2 млн человек. В приоритетные группы населения вошли около 78 млн человек, завершение первой очереди массовой вакцинации запланировано в сентябре текущего года.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что бразильский фармрегулятор одобрил применение вакцины Pfizer для подростков старше 12 лет.
В мире,Johnson & Johnson,Минздрав РФ,ИА REGNUM,
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