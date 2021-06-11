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Резкий рост заболеваемости «черной плесенью» зафиксировали в Индии

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Число заболевших «черной плесенью» в Индии увеличилось на 150% за три недели и достигло 31 216 случаев, скончались более 2 тыс. человек, сообщили местные СМИ.
Как передает телеканал NDTV, больше всех от этого заболевания пострадал штат Махараштра, там выявлено 7057 случаев заболевания, более 600 человек скончались. В «тройку лидеров» также входит штат Гуджарат, где количество заболевших превысило 5 тыс., там насчитывается более 300 летальных исходов. Третий наиболее пострадавший штат – Раджастан, там число заражений достигло почти 3 тыс., 188 заболевших умерли, передает РИА «Новости».
Отмечается, что причиной стремительного распространения болезни является острая нехватка препарата «Амфотерицин-В» (противогрибкового средства), необходимого для лечения заразившихся «черной плесенью», а также общая перегруженность индийской системы здравоохранения.
Мукормикоз, или «черная плесень» – это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больным диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности, с коронавирусом.
Напомним, 23 мая в Индии зафиксировали свыше 8,8 тыс. случаев мукоромикоза, грибковой инфекции, известной как «черная плесень».
В мире,Видео,РИА Новости,Индия,
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