Как передает телеканал NDTV, больше всех от этого заболевания пострадал штат Махараштра, там выявлено 7057 случаев заболевания, более 600 человек скончались. В «тройку лидеров» также входит штат Гуджарат, где количество заболевших превысило 5 тыс., там насчитывается более 300 летальных исходов. Третий наиболее пострадавший штат – Раджастан, там число заражений достигло почти 3 тыс., 188 заболевших умерли, передает РИА «Новости»
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Отмечается, что причиной стремительного распространения болезни является острая нехватка препарата «Амфотерицин-В» (противогрибкового средства), необходимого для лечения заразившихся «черной плесенью», а также общая перегруженность индийской системы здравоохранения.
Мукормикоз, или «черная плесень» – это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больным диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности, с коронавирусом.