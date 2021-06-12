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Для путешественников из ЕС отменены карантинные меры
BFM.RU
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33 минуты назад
Евросоюз
ослабляет ограничения на поездки внутри сообщества для полностью вакцинированных от коронавируса граждан ЕС. Это позволит путешественникам с прививкой избежать тестов или карантина, если они перемещаются внутри сообщества, сообщает
Reuters
.
Фото:
ТАСС
ТАСС
Такое решение Комитета постоянных представителей сообщества было подтверждено членами
Еврокомиссии
.
В мире
,
Еврокомиссия
,
ЕС
,
Reuters
,
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