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Для путешественников из ЕС отменены карантинные меры

BFM.RUиещё 1
33 минуты назад
Евросоюз ослабляет ограничения на поездки внутри сообщества для полностью вакцинированных от коронавируса граждан ЕС. Это позволит путешественникам с прививкой избежать тестов или карантина, если они перемещаются внутри сообщества, сообщает Reuters.
Для путешественников из ЕС отменены карантинные меры
Фото: ТАССТАСС
Такое решение Комитета постоянных представителей сообщества было подтверждено членами Еврокомиссии.
В мире,Еврокомиссия,ЕС,Reuters,
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