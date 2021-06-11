Власти Швейцарии отметили, что усиленное наблюдение за воздушным пространством будут вести ВВС страны. Также армия возьмет на себя охрану иностранных представительств и будет направлена в помощь полиции.
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Как сообщила пресс-служба главы России, президенты планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе и борьбу с коронавирусом.