Согласно сообщению, такое решение было принято сегодня на заседании Федерального совета.

«Использование воздушного пространства будет ограничено с 8 утра по местному времени 15 июня до 17.00 17 июня 2021 года в зоне над площадью Наций в Женеве», - заявили в правительстве, подчеркнув, что ограничения не коснутся коммерческих рейсов в международный аэропорт Женевы и из него.

Власти Швейцарии отметили, что усиленное наблюдение за воздушным пространством будут вести ВВС страны. Также армия возьмет на себя охрану иностранных представительств и будет направлена в помощь полиции.