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Швейцария пошла на жертвы ради Путина и Байдена

Алиса Селезнёва
47 минут назад
Швейцария закроет часть воздушного пространства на время саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который пройдет в Женеве. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства страны.
Согласно сообщению, такое решение было принято сегодня на заседании Федерального совета.
«Использование воздушного пространства будет ограничено с 8 утра по местному времени 15 июня до 17.00 17 июня 2021 года в зоне над площадью Наций в Женеве», - заявили в правительстве, подчеркнув, что ограничения не коснутся коммерческих рейсов в международный аэропорт Женевы и из него.
Власти Швейцарии отметили, что усиленное наблюдение за воздушным пространством будут вести ВВС страны. Также армия возьмет на себя охрану иностранных представительств и будет направлена в помощь полиции.
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Как сообщила пресс-служба главы России, президенты планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе и борьбу с коронавирусом.
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