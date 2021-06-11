Американский город уходит под землю

Парадоксально, но, несмотря на опасность наводнений и разрушений колодцев, местные жители стараются не замечать, что город «тонет». Многие не готовы
критиковать сельхозкомпании, поскольку они дают людям работу, а на причиняемый ущерб закрывают глаза. «Мы все это знаем, но что мы будем делать? Мы действительно ничего не можем сделать», — сетует одна из коренных жительниц. С другой стороны, возлагать ответственность только на крупные компании неправильно. «Каждый садовод качает воду, каждый город качает, и мы все играем роль в оседании», — признался Джин Килгор, главный менеджер компании Corcoran Irrigation District, которая обслуживает Boswell и другие компании.