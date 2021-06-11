Американский город уходит под землю

Более 30 процентов жителей города живут в бедности (в год горожане получают в среднем 40 тысяч долларов, а средняя зарплата в стране приближается к 70 тысячам). Ключевая отрасль города — сельское хозяйство, в котором заняты почти 30 процентов трудоспособных жителей Коркорана. Ситуация с водой усугубляется и деятельностью крупных сельхозкомпаний, которые работают в регионе: Sandridge Partners, Boswell Company и Hansen Ranches. Они построили сотни колодцев и откачивают воду, чтобы орошать поля. Сколько подземных вод перекачивается сельскохозяйственными компаниями, определить практически невозможно: местные законы этого не требуют.