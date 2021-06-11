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Американский город уходит под землю: почему в этом виноваты его жители?

Lenta.ru
1 час назад
Небольшой американский город Коркоран (штат Калифорния) с каждым годом все глубже уходит под землю. Последние 14 лет поселение медленно «тонет» и в некоторых местах провалилось уже на 3,5 метра — больше, чем этаж дома. А в ближайшие 19 лет скорее всего опустится еще на один этаж. Проседание проходит очень медленно, дома, здания и дороги пока не разрушились, и паники у местных жителей нет. Однако в перспективе это грозит очень серьезными последствиями, но горожане предпочитают закрывать глаза на эти проблемы. Медленное погружение — в материале «Ленты.ру».
Американский город уходит под землю
Фото: Yoav Levy / DiomediaYoav Levy / Diomedia
Жизнь над пустотой
Земля уходит у американцев из-под ног не из-за природных факторов, причина — в действиях самих жителей, заключили эксперты Калифорнийского центра водных наук USGS. Большое количество воды в Калифорнии удерживается в долине реки Сакраменто — Сан-Хоакин. Из-за продолжительных засух получать воду с поверхности (из местных рек или каналов) стало сложно. Фермеры вынуждены были перекачивать больше грунтовых вод для орошения посевов, в результате почва проваливается.
Более 30 процентов жителей города живут в бедности (в год горожане получают в среднем 40 тысяч долларов, а средняя зарплата в стране приближается к 70 тысячам). Ключевая отрасль города — сельское хозяйство, в котором заняты почти 30 процентов трудоспособных жителей Коркорана. Ситуация с водой усугубляется и деятельностью крупных сельхозкомпаний, которые работают в регионе: Sandridge Partners, Boswell Company и Hansen Ranches. Они построили сотни колодцев и откачивают воду, чтобы орошать поля. Сколько подземных вод перекачивается сельскохозяйственными компаниями, определить практически невозможно: местные законы этого не требуют.
Истощение водоносного слоя обернулось серьезными убытками для горожан: обсадные трубы колодцев с питьевой водой разрушились, а зоны затопления сместились. Просадка грунта уже доставляет финансовые проблему городу — властям пришлось перестроить местную дамбу. Стоимость работ оценивалась в 10 миллионов долларов, которые пришлось взять с местных жителей, увеличив налоги. Но дамба все равно просела, так что некоторым жителям пришлось дополнительно потратиться на страховку от наводнений.
Кроме того, в Коркоране появились проблемы с системой орошения: из-за опускания почвы вода перестала течь как раньше под силой тяжести и начала скапливаться в канавах. Чтобы протолкнуть ее, построили три подъемные станции. На это за 10 лет ушло еще 1,2 миллиона долларов — опять-таки за счет денег местных фермеров. «Проседание уже давно преследует некоторые регионы Калифорнии. Но нынешние темпы роста подвергают опасности инфраструктуру, обслуживающую миллионы людей. Откачка подземных вод теперь ставит под угрозу саму систему, которая обеспечивает водой долину Сан-Хоакин», — признал глава Департамента водных ресурсов Калифорнии (DWR) Уильям Кройл.
Под угрозой оказался и Калифорнийский акведук — главная водная артерия региона, которая снабжает водой 25 миллионов человек и тысячи гектаров сельхозземель. Беспокойство DWR вызвало и состояние системы Eastside Bypass, которая нужна для отвода паводковых вод: каналы проходят через зону проседания и могут быть уже не так эффективны. Также ландшафт Коркорана создал серьезные препятствия для строительства высокоскоростной железнодорожной линии, участок которой строится вдоль восточной окраины города. Но самая главная проблема в том, что проседание может навсегда снизить емкость подземных водоносных горизонтов, угрожая будущим запасам воды. При этом точной оценки ущерба до сих пор не существует.
Взгляд свысока
Проблемы в Калифорнии начались еще в 1920-х, когда чрезмерное выкачивание грунтовых вод в тысячах колодцев в долине Сан-Хоакин привело к проседанию земель в отдельных частях долины на 8,5 метра. Это проседание усугубляется и в XXI веке во время засух, когда фермеры в значительной степени полагаются на грунтовые воды, чтобы поддерживать один из самых продуктивных сельскохозяйственных регионов страны.
Одна из самых продолжительных засух была в Калифорнии с 2012 по 2016 год, а в 2021-м власти штата объявили о «чрезвычайной засухе»: сейчас большая часть штата и запад Америки переживают серьезную нехватку воды. Это вынудило жителей набирать больше воды, чем даже в другие засушливые годы, в результате чего ее уровень в водохранилищах оказался крайне низким. Так что в этом году Коркоран скорее всего начнет «тонуть» еще сильнее.
За годы ландшафт региона сильно изменился: из космоса стало видно, что среди сельскохозяйственных полей в округе Кингс появилась так называемая «чаша Коркорана» — глубокий провал в земле с Коркораном в центре. Чашу заметили еще в 2009-м, в НАСА предупреждали, что в случае наводнения регион будет полностью затоплен. По оценкам инженерной компании Amec Foster Wheeler Environment and Infrastructure, если наводнение все же случится, то Коркоран и соседние города окажутся под почти пятиметровым слоем воды.
«Масштаб чаши велик, и, возможно, поэтому люди этого не замечают. Но тщательный анализ показал, что существует много объектов инфраструктуры, потенциально подверженных риску», — сказал бывший старший научный сотрудник Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА Джей Фамиглиетти.
Массовое обезвоживание
Местные власти видят проблему, но дальше громких заявлений дело пока не продвинулось. «Бедственное положение Коркорана — это абсолютный пример устаревшей неуправляемой откачки грунтовых вод, которая неприемлема в Калифорнии», — признали в DWR. По оценке департамента, ремонт инфраструктуры обойдется по крайней мере в 250 миллионов долларов. Но откуда взять деньги, кроме как снова повысить налоги, там не знают.
Парадоксально, но, несмотря на опасность наводнений и разрушений колодцев, местные жители стараются не замечать, что город «тонет». Многие не готовы критиковать сельхозкомпании, поскольку они дают людям работу, а на причиняемый ущерб закрывают глаза. «Мы все это знаем, но что мы будем делать? Мы действительно ничего не можем сделать», — сетует одна из коренных жительниц. С другой стороны, возлагать ответственность только на крупные компании неправильно. «Каждый садовод качает воду, каждый город качает, и мы все играем роль в оседании», — признался Джин Килгор, главный менеджер компании Corcoran Irrigation District, которая обслуживает Boswell и другие компании.
Проседание грунта — проблема не только солнечной Калифорнии. Например, район Техаса от Хьюстона до Галвестона стал «тонуть» еще с 1800-х годов, с аналогичными проблемами столкнулись также некоторые районы Аризоны, Луизианы и Нью-Джерси. «Проседанию почвы не уделяют должного внимания, потому что это медленное явление. Его не признают, пока воочию не увидят ущерб, — сказала специалист по проседанию грунта Мишель Снид (Michelle Sneed) из Геологической службы США. — Само по себе опускание почвы не является проблемой. Но если проседание происходит на побережье, это большая проблема. Там, где есть глубокие колодцы и скважины, происходит их обрушение. И это проблема».
Однако это не только американская головная боль. Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне пришли к выводу, что запасы воды в 21 из 37 крупнейших подземных водоносных горизонтов в мире значительно сократились. Более того, 13 подземных водоносных горизонтов истощены до такой степени, что региональная водная обеспеченность находится под угрозой, а горизонты являются главным источником воды для двух миллиардов людей.
Самые высокие темпы истощения зафиксировали в бассейне Ганга (Индия), причем ситуация с каждым годом там усугубляется на фоне роста населения и увеличения поливных площадей. Такая же картина наблюдается и в водоносном горизонте, лежащем под Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива, фактором стресса там выступает орошаемое земледелие. А горнодобывающая промышленность является крупнейшим потребителем подземных вод в бассейне реки Каннинг (Австралия). Кроме того, некоторые районы Джакарты (Индонезия) опускаются на 25 сантиметров в год, а уровень моря вокруг города поднимается.
В глобальном масштабе проседание грунта в предстоящие 20 лет будет угрожать 12 миллионам квадратных километров территории. Это всего восемь процентов суши, но нужно учесть, что крупные города в основном находятся у побережий: а там проседание почвы особенно актуально. В итоге общемировое проседание причинит ущерб глобальной экономике в 8,19 триллиона долларов. Однако ученые до сих пор не моделируют глобальные риски от проседания грунта, так что уходящие под землю города рискуют остаться один на один с непреодолимыми силами природы.
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