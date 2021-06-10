Мэр украинского города извинился перед цыганами

Он согласился, что «весьма эмоционально» отреагировал на жалобы местных жителей. При этом градоначальник добавил, что «дело не в том, что власти предвзято относятся к лицам определенной национальности, а в нарушениях Уголовного кодекса конкретными гражданами, независимо от их этнического происхождения».

Ранее жители Ровно разместили электронную петицию на сайте городской рады с просьбой к администрации обратить внимание на поведение ромов (цыган). В частности, они просили органы опеки уделить особое внимание малолетним преступникам. Местные жители жалуются на то, что они не чувствуют себя в безопасности в родном городе. «Люди не имеют возможности спокойно отдохнуть в центре или даже постоять в пробке (выбивают окна, требуя денег)», — гласит текст петиции.