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Пощечина Макрону и ботинки Буша: топ нападений на президентов

Елена Прошина
54 минуты назад
Издание News.ru составило список наиболее запомнившихся нападений на президентов разных стран. Поводом для такого рейтинга стала пощечина, которую получил президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки в департамент Дром.
Пощечина Макрону и ботинки Буша: топ нападений на президентов
Фото: ReutersReuters
Президента ударил мужчина, который стоял в толпе ждавших Макрона местных жителей. Нападавший выкрикнул «Montjoie Saint-Denis, à bas la Macronie» (с фр. «Монжуа Сен-Дени (средневековый клич королевских армий), долой макронизм»). Из-за инцидента задержали его и еще одного человека, снимавшего момент с пощечиной. Их личности не раскрываются, известно, что оба они не старше 30 лет.
По данным France Info, ударивший Макрона мужчина - безработный, «разделяющий политические убеждения правых или ультраправых». Дома у второго задержанного нашли книгу Гитлера, «флаг русской революции», пистолеты и историческое оружие. Об задержанных «питают страсть к Средневековью».
Портал News.ru напомнил, как в июле 2002 года 25-летний француз Максим Брюнери достал из футляра из-под гитары карабин и выстрел в направлении автомобиля Жака Ширака, который объезжал войска в честь Дня взятия Бастилии. В результате никто не пострадал. Брюнери приговорили к десяти годам тюрьмы, он вышел на свободу после семи лет заключения.
В 2004 году пощечину на встрече с избирателями получил другой европейской политик - экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Шредера ударили по лицу, когда он раздавал автографы в Мангеймне. Нападавший - 52-летний местный житель - был задержан, позже его приговорили к четырем месяцам условно и ста часам работ.
В декабре 2008 года, на пятый год войны в Ираке, иракский журналист Мунтазар аз-Зейди бросил ботинок в президента США Джорджа Буша-младшего во время пресс-конференции.
«Это тебе, собака, прощальный поцелуй от иракского народа», - заявил он.
Буш увернулся от удара и посмеялся. На родине аз-Зейди приговорили к трем годам тюрьмы за оскорбление главы иностранного государства, но он вышел на свободу после девяти месяцев заключения. Журналист стал национальным героем.
В декабре 2009 года 42-летний итальянец Массимо Тарталья метнул в Сильвио Берлускони, занимавшего тогда пост премьер-министра, тяжелый сувенир. Это произошло, когда премьер раздавал автографы и общался с людьми в центре Милана. У Берлускони в итоге оказались выбиты два зуба и сломан нос.
Суд установил, что Тарталья не отдавал себе полного отчета в своих действиях. Вместо тюремного срока его приговорили к году лечения у психиатра.
В мире,Эммануэль Макрон,Жак Ширак,Герхард Шредер,Джордж Буш,Франция,
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