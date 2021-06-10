Джонсон и Байден обсудили Россию

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"Они обсудили ряд вопросов внешней политики, включая Афганистан, Китай, Иран и Россию", - говорится в коммюнике Даунинг-стрит. Детали затронутых тем не приводятся.

Как следует из заявления, основная тема переговоров Джонсона и Байдена касалась отношений Лондона и Вашингтона.

"Премьер-министр и президент обсудили важность отношений между Великобританией и США по защите наших людей, повышению благосостояния в обеих странах и продвижению наших ценностей по всему миру", - подчеркивается в коммюнике.

Оба лидера "согласились с тем, что партнерские отношения между Великобританией и США сегодня еще важнее, чем когда бы то ни было", тем более в ситуации таких совместных вызовов, как изменение климата и восстановление мира после пандемии коронавируса.

"Отмечая важность не только коммерческих, но и человеческих связей между Соединенным Королевством и США, они также договорились работать над возобновлением путешествий и продолжить делиться информацией, которая поможет победить распространение коронавируса в наших странах и на международном уровне", - говорится в заявлении Даунинг-стрит, 10. Лидеры Великобритании и США приняли решение продолжить сотрудничество в достижении будущего соглашения между Великобританией и США, "которое создаст рабочие места и откроет новые возможности для обеих стран".

По информации канцелярии, Джонсон выразил надежду на то, что президент США будет присутствовать на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в городе Глазго. "Лидеры [Великобритании и США] договорились не только работать над достижением нулевого показателя выбросов парниковых газов, но и удостовериться в том, что у экономик развивающихся стран есть доступ к "зеленым" технологиям", - говорится в заявлении.

Британия и США привержены эффективному контролю над вооружениями и построению мира без ядерного оружия, заявили лидеры двух стран. "Тогда как наши программы ядерного сдерживания и модернизации [вооружений] тесно взаимосвязаны, мы подтверждаем нашу приверженность эффективному контролю над вооружениями и ядерной безопасности, а также цели построения мира, свободного от ядерного оружия", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что Лондон и Вашингтон намерены "продолжать укреплять самое тесное в мире двустороннее партнерство в сфере обороны, безопасности и разведки", чтобы адаптировать его к "эволюционирующим угрозам XXI века". "Под этим подразумеваются вызовы, связанные с киберпространством, иностранным вмешательством, вредоносными кампаниями по распространению влияния, нелегальными финансовыми потоками, насильственными конфликтами, экстремизмом и терроризмом во всех его проявлениях", - говорится в заявлении.

Стороны также договорились работать над "формированием будущего международного порядка с НАТО в качестве краеугольного камня" коллективной обороны. "Мы будем трудиться сообща над усилением и модернизацией НАТО и увеличением финансирования альянса, чтобы он мог обладать полным спектром военных и невоенных возможностей для отражения существующих и новых угроз, включая киберактивность и атаки, которые проверяют наши общества на прочность", - указывается в заявлении.

В отношении поддержания демократии США и Великобритания пообещали в совместном коммюнике "продолжать предпринимать практические усилия по поддержке открытых обществ по всему миру". Как указывается в заявлении, совместная деятельность Вашингтона и Лондона в этом направлении будет включать в себя защиту свободы СМИ, продвижение свободного и открытого интернета, борьбу с коррупцией и дезинформацией, расширение политических возможностей женщин, защиту свободы религий и убеждений, а также продвижение прав человека.