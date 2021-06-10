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Европарламент призвал отключить Белоруссию от SWIFT

Lenta.ru
21 минуту назад
Европейский парламент призвал отключить Белоруссию от международной банковской системы SWIFT. Об этом говорится в резолюции Европарламента.
Европарламент призвал отключить Белоруссию от SWIFT
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
3 июня стало известно, что в ЕС идет подготовка санкций против Белоруссии. В частности, самолетам белорусских компаний запрещено летать над территорией европейского блока или садиться в аэропортах его стран. В ЕС также планируют ввести ограничения против крупных компаний страны.
Обострение между западными странами и Белоруссией началось после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Это произошло после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В Евросоюзе и США сочли это актом государственного терроризма.
В мире,Роман Протасевич,Европарламент,ЕС,Беларусь,
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