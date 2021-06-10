Киев назвал странным заявление Путина о коренных народах Украины

По словам Подоляка, умозаключения Путина очень странные. Он отметил, что «коренные народы» — это распространённое понятие в современной международной повестке. В той же России в 1999 году приняли закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов России». Кроме того, глава офиса Зеленского рассказал, как можно объяснить слова президента РФ. По его мнению, Путин либо некорректно информирован об украинском законопроекте, либо просто «подыгрывает существующей пропагандистской повестке в РФ».