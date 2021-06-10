Киев назвал странным заявление Путина о коренных народах Украины

Есть массив международных документов, которые регулируют данную сферу. В частности, Декларация ООН о правах коренных народов. То есть в таком регулировании нет и не может быть ничего деструктивного. Если, например, права крымских татар, крымчаков и караимов могут быть урегулированы законом о коренных народах Украины, то права национальных меньшинств, в том числе и русских, требуют отдельного акта. Если, конечно, в этом есть хоть какие-то резоны, так как права нацменьшинств в Украине абсолютно не ущемлены, — подчеркнул Подоляк.