Пощечина Макрону и ботинки Буша: топ нападений на президентов

Издание News.ru составило список наиболее запомнившихся нападений на президентов разных стран. Поводом для такого рейтинга стала пощечина, которую получил президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки в департамент Дром.

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Президента ударил мужчина, который стоял в толпе ждавших Макрона местных жителей. Нападавший выкрикнул «Montjoie Saint-Denis, à bas la Macronie» (с фр. «Монжуа Сен-Дени (средневековый клич королевских армий), долой макронизм»). Из-за инцидента задержали его и еще одного человека, снимавшего момент с пощечиной. Их личности не раскрываются, известно, что оба они не старше 30 лет.

По данным France Info, ударивший Макрона мужчина - безработный, «разделяющий политические убеждения правых или ультраправых». Дома у второго задержанного нашли книгу Гитлера, «флаг русской революции», пистолеты и историческое оружие. Об задержанных «питают страсть к Средневековью».

Портал News.ru напомнил, как в июле 2002 года 25-летний француз Максим Брюнери достал из футляра из-под гитары карабин и выстрел в направлении автомобиля Жака Ширака , который объезжал войска в честь Дня взятия Бастилии. В результате никто не пострадал. Брюнери приговорили к десяти годам тюрьмы, он вышел на свободу после семи лет заключения.

В 2004 году пощечину на встрече с избирателями получил другой европейской политик - экс-канцлер Германии Герхард Шредер . Шредера ударили по лицу, когда он раздавал автографы в Мангеймне. Нападавший - 52-летний местный житель - был задержан, позже его приговорили к четырем месяцам условно и ста часам работ.

В декабре 2008 года, на пятый год войны в Ираке, иракский журналист Мунтазар аз-Зейди бросил ботинок в президента США Джорджа Буша-младшего во время пресс-конференции.

«Это тебе, собака, прощальный поцелуй от иракского народа», - заявил он.

Буш увернулся от удара и посмеялся. На родине аз-Зейди приговорили к трем годам тюрьмы за оскорбление главы иностранного государства, но он вышел на свободу после девяти месяцев заключения. Журналист стал национальным героем.

В декабре 2009 года 42-летний итальянец Массимо Тарталья метнул в Сильвио Берлускони, занимавшего тогда пост премьер-министра, тяжелый сувенир. Это произошло, когда премьер раздавал автографы и общался с людьми в центре Милана. У Берлускони в итоге оказались выбиты два зуба и сломан нос.