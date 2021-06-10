Лукашенко "мстит" соседям

Эскалация конфликта Белоруссии с западными соседями продолжается. Литва не намерена назначать посла в Минск и бьет тревогу из-за роста нелегалов из Белоруссии, а в Польше обвинили соседей в «надругательстве над памятью», пишет «Независимая газета».

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9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий президент Александр Лукашенко , а второе место заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская . После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. А страны ЕС заявили, что не признают результаты выборов и не считают Лукашенко легитимным президентом.

Сам же Лукашенко предупредил, что Белоруссия больше не будет «останавливать наркотики и мигрантов», заявив, что соседи сами должны будут ловить нелегалов.

На фоне сообщений о том, что Литва не намерена назначать посла в Минск после истечения срока полномочий действующего главы дипмиссии, литовские пограничники в начале недели заявили, что ситуация на границе с Белоруссией резко ухудшилась. Глава Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев отметил, что на выходных были задержаны три группы нелегальных мигрантов общим числом 30 человек, и признался, что белорусские пограничники не идут на контакт.

«Мы видим, что они не хотят фиксировать факт нарушения границы и сотрудничать с нашими ведомствами», - заявил он, подчеркнув, что самые массовые потоки мигрантов из Белоруссии сейчас идут в Литву и Польшу, а в Латвии нет ни одного нелегала оттуда.

Отношения с Польшей у Белоруссии также серьезно обострились после выборов президента страны. А на днях стало известно, что белорусские власти решили отмечать 17 сентября, в очередную годовщину вторжения в Польшу и присоединения Западной Белоруссии, День народного единства. Президент Александр Лукашенко заверил, что праздник «подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности»