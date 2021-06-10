Путин и Байден встретятся в Женеве. Как сообщила пресс-служба главы российского государства, президенты намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
Также стало известно, что власти США «крайне негативно» восприняли искаженное описание разговора президентов США и Украины, которое было опубликовано Киевом.