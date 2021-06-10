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Байден сорвал аплодисменты словами о Путине

Лера Букина
1 час назад
Президенту США Байдену стали аплодировать американские военные после того, как он заявил о планах на встречу с Владимиром Путиным. Он сообщил о том, что даст понять российскому лидеру, что «Америка вернулась». Об этом сообщает «Московский комсомолец».
"Я еду на G7, потом на саммит НАТО, потом в Женеву, где встречусь с Путиным. Я дам ему понять то, что хочу дать ему понять", - сказал он и сделал паузу.
Американский президент выступал на авиабазе Милденхолл в Великобритании. Он также сделал акцент на том, что глобальное потепление является главной угрозой для США. Именно так ему сказали в Пентагоне, указал он.
Байден не так давно назвал идеи и движение превосходства белого большинства одной из приоритетных угроз.
Сообщалось, что Джо Байден сразу после приземления на базе Королевских ВВС Великобритании «Милденхолл» в Саффолке начал выступать перед военными.
Путин и Байден встретятся в Женеве. Как сообщила пресс-служба главы российского государства, президенты намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
Также стало известно, что власти США «крайне негативно» восприняли искаженное описание разговора президентов США и Украины, которое было опубликовано Киевом.
Джо Байден и Владимир Зеленский переговорили 7 июня. В ходе беседы Байден пригласил президента Украины посетить Белый дом.
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