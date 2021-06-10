Президенту США Байдену стали аплодировать американские военные после того, как он заявил о планах на встречу с Владимиром Путиным . Он сообщил о том, что даст понять российскому лидеру, что «Америка вернулась». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

"Я еду на G7, потом на саммит НАТО, потом в Женеву, где встречусь с Путиным. Я дам ему понять то, что хочу дать ему понять", - сказал он и сделал паузу.

Американский президент выступал на авиабазе Милденхолл в Великобритании. Он также сделал акцент на том, что глобальное потепление является главной угрозой для США. Именно так ему сказали в Пентагоне , указал он.

Байден не так давно назвал идеи и движение превосходства белого большинства одной из приоритетных угроз.

Сообщалось, что Джо Байден сразу после приземления на базе Королевских ВВС Великобритании «Милденхолл» в Саффолке начал выступать перед военными.

Путин и Байден встретятся в Женеве. Как сообщила пресс-служба главы российского государства, президенты намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

Также стало известно, что власти США «крайне негативно» восприняли искаженное описание разговора президентов США и Украины, которое было опубликовано Киевом.