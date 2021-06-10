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Проект нефтепровода между США и Канадой закрыт

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Канадская компания-подрядчик TC Energy объявила о закрытии проекта по строительству нефтепровода Keystone XL.
Проект нефтепровода между США и Канадой закрыт
Фото: ReutersReuters
Компания «всесторонне изучила варианты», провела консультации с правительством провинции Альберта и подтвердила, что «закрывает проект» нефтепровода из Канады в США Keystone XL, передает ТАСС.
Напомним, отмена проекта по прокладке нефтепровода Keystone XL стала одним из первые 15 указов Джозефа Байдена на посту президента США. Отметим, что указ о возобновлении проекта строительства Keystone был одним из первых президентских указов Дональда Трампа. В 2015 году президент США Барак Обама наложил вето на законопроект о строительстве нефтепровода.
В мире,Джозеф Байден,Барак Обама,Дональд Трамп,ИТАР-ТАСС,Канада,Соединенные Штаты,
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