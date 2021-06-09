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В Белоруссии назвали "беззубым укусом" авиационные санкции ЕС

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский назвал санкции Евросоюза в отношении республики «беззубым укусом». Об этом пишет РИА «Новости».
В Белоруссии назвали "беззубым укусом" санкции ЕС
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Те санкции, которые сейчас сделали для нас европейцы, - это такой «беззубый укус» Вроде неприятно и брезгливо, но не больно», — сказал Сикорский.
По его словам, ограничения вредят стране, но в то же время ситуацию нельзя назвать катастрофической — обстановку можно сравнить с 2020 годом, когда мир переживал кризис, который начался из-за коронавируса.
Ранее президент США Джо Байден подписал постановление о продлении на год действия американских санкций, которые Вашингтон ранее ввел против властей Белоруссии. Решение было принято из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, в котором 23 мая летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич со своей девушкой Софией Сапегой.
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