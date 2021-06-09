Ударивший Макрона француз оказался поклонником Гитлера

Житель города Сен-Валье Дэмиан Тарел, ударивший президента Франции Эммануэля Макрона, увлекается ролевыми играми, Средневековьем и любит Адольфа Гитлера. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Daily Mail.

8 июня, во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в регион Дром один из местных жителей схватил французского лидера за руку и ударил по лицу. Этот инцидент вызвал резкое осуждение со стороны французских политиков, в том числе и представителей оппозиции.

По данным источников, при обыске у Тарела, который живет вместе матерью, были найдены: оружие, произведение Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба»)*, советский флаг, фантастика, японские комиксы и военные симуляторы.

При этом нападавшего описывают как «немного потерянного и странного» геймера, отмечает издание.

В своем аккаунте в соцсети Instagram Дэмиан Тарел выкладывал фотографии в доспехах и с мечами, а также на тюках сена в мантии и бархатном берете.