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Не пустили к Пушкину: Провокация в отношении российских дипломатов во Львове

Вероника Полынина
21 минуту назад
Украинские националисты устроили провокацию в отношении российских дипломатов во Львове, передает ТАСС.
Группа украинских националистов не позволила сотрудникам российского консульства возложить цветы к памятнику поэту Александру Пушкину по случаю 222-й годовщины со дня его рождения. Участники провокации преследовали российских дипломатов, прибывших в село Заболотовцы Львовской области, и спрашивали у них, «чей Крым», и «с кем воюет Украина». Также провокаторы выкрикивали националистские лозунги и призывали отнести букеты к памятнику «героям АТО».
Националисты оттеснили дипломатов к автомобилю, сломали букет цветов, который несла в руках одна из сотрудниц консульства. В результате россиянам пришлось покинуть место инцидента, так и не возложив цветы.
Российская сторона в связи с инцидентом направила ноту протеста в МИД Украины.
В ней МИД РФ указал, что на улицах присутствовала полиция, но она не оказала помощь российским дипломатам.
МИД России счел это нарушением статей Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в части обязательств принимающей стороны по обеспечению свободного передвижения, защиты от посягательств на личность, свободу и достоинство консульских работников.
Ведомство потребовало разобраться в ситуации, провести расследование и проинформировать российскую сторону о результатах.
Украинские националисты постоянно устраивают провокации и потасовки. Так, в День Победы радикалы напали на женщину с портретом маршала Георгия Жукова, после чего началась драка.
В мире,Видео,Георгий Жуков,МИД,ИТАР-ТАСС,Львов,
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