Не пустили к Пушкину: Провокация в отношении российских дипломатов во Львове

Украинские националисты устроили провокацию в отношении российских дипломатов во Львове , передает ТАСС.

Группа украинских националистов не позволила сотрудникам российского консульства возложить цветы к памятнику поэту Александру Пушкину по случаю 222-й годовщины со дня его рождения. Участники провокации преследовали российских дипломатов, прибывших в село Заболотовцы Львовской области, и спрашивали у них, «чей Крым», и «с кем воюет Украина». Также провокаторы выкрикивали националистские лозунги и призывали отнести букеты к памятнику «героям АТО».

Националисты оттеснили дипломатов к автомобилю, сломали букет цветов, который несла в руках одна из сотрудниц консульства. В результате россиянам пришлось покинуть место инцидента, так и не возложив цветы.

Российская сторона в связи с инцидентом направила ноту протеста в МИД Украины.

В ней МИД РФ указал, что на улицах присутствовала полиция, но она не оказала помощь российским дипломатам.

МИД России счел это нарушением статей Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в части обязательств принимающей стороны по обеспечению свободного передвижения, защиты от посягательств на личность, свободу и достоинство консульских работников.

Ведомство потребовало разобраться в ситуации, провести расследование и проинформировать российскую сторону о результатах.