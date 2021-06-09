Boeing
777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Прокуратура
считает, что самолет был сбит российской ракетой комплекса «Бук», выпущенной с территории Восточной Украины. Следователи по итогам расследования назвали имена обвиняемых по делу: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов
, Сергей Дубинский
и украинец Леонид Харченко
. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук».