Офис президента Украины провел большую работу, чтобы выжать для Зеленского максимум пользы из грядущих переговоров Путина и Байдена. В итоге информационная спецоперация вылилась в позор – Байден отказался от встречи с Зеленским, а Белый дом потребовал от Киева срочно переписать сообщения об итогах их телефонного разговора. Но в дело вмешался госсекретарь Блинкен с очень щедрым подарком для Зеленского.

Отказ Джо Байдена от личной встречи с Владимиром Зеленским стал для президента Украины очень горькой пилюлей . В Киеве сложился консенсус, что такая встреча нужна была Украине, как государству, хотя нужна она была в первую очередь самому Зеленскому. Просто украинцы традиционно переоценивают значимость своего участия в чем угодно, будь то российско-американский саммит или их собственная судьба.

Даже то, что за отказом последовал телефонный звонок из Вашингтона, ситуацию не особенно сгладило. Да, хотя бы звонок Зеленский выпросил. Но это был первый звонок Байдена Зеленскому. С бывшим президентом Петром Порошенко Байден, будучи вице-президентом США, разговаривал по телефону часами. По собственному признанию – чаще, чем с женой.

В рамках этого звонка Байден высказал много как бы приятного, но абсолютно ничего нового – вроде «принципиальной поддержки территориальной целостности Украины». А после этого ситуация вырулила на дипломатический скандал, поскольку пресс-службы двух президентов неожиданно не сошлись во мнениях по поводу вступления Украины в Североатлантический альянс

Согласно версии Киева, Байден «подчеркнул важность предоставления украинскому государству» Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). Судя по всему, Белый дом прямо потребовал это опровергнуть – в дальнейшем украинская версия была отредактирована.

Почему для американцев оказалась так важна разница в формулировках, не раскрывается, но это не бином Ньютона. Один из заявленных приоритетов администрации Байдена – улучшение отношений (в ее версии – «укрепление союзнических отношений») с Германий, заметно испорченных при Дональде Трампе . Отсюда и столь расстроивший Украину отказ от применения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, и нежелание Байдена заявлять свою позицию по ПДЧ.

Принципиально в Вашингтоне за то, чтобы Киеву этот ПДЧ дали. Но часть стран Старой Европы резко против, поскольку знают, что для России такой шаг сродни переходу через «красную линию» и означает резкое обострение и без того безобразных отношений. Эту неформальную группу неформально возглавляет как раз Германия, канцлер которой Ангела Меркель лично участвовала в спорах 2008 года, когда вопрос о ПДЧ для Украины и Грузии был поставлен ребром усилиями администрации президента -неокона Джорджа Буша – младшего, а Россия прочертила свои «красные линии».

В общем, поднимать тему ПДЧ для США скандально и несвоевременно, поскольку компромисса на этот счет в Брюсселе нет. Но Зеленскому до зарезу нужно было показать, что при его мудром руководстве Украина стала чуть-чуть ближе к НАТО, вот в его офисе и опозорились с официальной оценкой переговоров.

В Киеве позор попытались представить так, будто ничего значимого не произошло.

Это, кстати сказать, еще одна иллюстрация деградации дипломатической профессии на Украине. Наиболее ценные кадры из системы МИД СССР перешли потом в РФ, а их место заняли провинциальные националисты и узколобые карьеристы. Команда Зеленского разбавила оных медиаменеджерами и политтехнологами типа Подоляка, отсюда все эти позорные правки и отмазки про «двусторонний тет-а-тет».

Но речь сейчас не об этом, а о чем-то прямо противоположном – о том, что президенту Зеленскому тоже иногда везет.

На фоне этого скандала в комитете по иностранным делам Сената США прошли слушания с участием госсекретаря Энтони Блинкена . С одной стороны, он еще более усилил скепсис по поводу пиар-методов команды Зеленского – например, опроверг его слова о том, что американцы не предупредили Киев об отказе от применения санкций в отношении головной компании «Северного потока – 2».

С другой – все эти «щелчки по носу» Зеленского получили щедрую компенсацию. Блинкен неожиданно и сенсационно вывалил куль пряников, на который даже рационально мыслящие украинцы (а такие еще остались) надеялись вряд ли.

По сути госсекретарь заявил следующее. Если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен.

Таким образом, американцы поддержали золотую мечту украинцев о том, чтобы Запад давал им деньги даже не в долг, а по факту их существования на планете. Дурь, разумеется, но во времена Евромайдана об этом мечтали вслух. Практика показала, что правы были скептики (они же – украинские рационалисты), но теперь получается, что скептики посрамлены. Качает Украина российский газ или не качает, а платить ей за это все равно будут. Блинкен обещал.

Разумеется, он не мог пообещать того, что этот праздник жизни оплатят американцы. В принципе, Госдепартамент – это огромная махина с колоссальными финансовыми возможностями, которые тратятся в том числе на «поддержку союзников». И еще большой вопрос, что во всей этой битве вокруг «Северного потока» для американцев важнее – прибыли от поставок своего СПГ в Европу или «сдерживание России» (то есть создание помех в ее бизнесе и развитии), за которое они готовы приплачивать.

Однако при Трампе бюджет Госдепа сильно сократили вместе с объемами помощи иностранным государствам, и эту экономию на внешней политике ему обычно даже не ставят в укор – избирателям она понравилась. Демократы и рады бы обернуть реформу вспять – и частично уже обратили, но денег им сейчас требуется очень много, госдолг растет, а основной приоритет их администрации – социальные программы и борьба с последствиями пандемии, а не прокорм Украины и не сдерживание России.

В общем, варианта с дополнительным обременением американских налогоплательщиков в Сенате бы просто не поняли, поэтому Блинкен подчеркнул, что «взяться за это» придется европейцам. А американцы, надо думать, задействуют свои политические, экономические и репрессивные механизмы для того, чтобы европейцев в этом убедить.

Немецкий политолог Александр Рар сильно сомневается, что Вашингтону в этом деле будет сопутствовать успех. «Германия не пойдет на это, ведь никто не гарантирует, что деньги поступят туда, куда нужно... Берлин лишь может включить Украину в европейский проект по зеленой экономике. В таком случае она будет получать «зеленые кредиты» или иную помощь на покупку ветряных мельниц и производство зеленого электричества», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

Другое дело, что с точки зрения актуальных пиар-задач, которые стоят перед Зеленским и его администрацией на фоне угрозы « тарифного майдана », это не имеет большого значения.

Да, даже украинцы понимают, что американцы умеют врать, а обещание мешка пряников – это еще не мешок с пряниками. Тем не менее получается, что на восьмой год после Евромайдана Зеленский правдами и неправдами, но все-таки выдавил из Вашингтона символ национальной веры в то, что в рот растянувшихся на кисельном берегу украинцев будут падать европейские вишни.