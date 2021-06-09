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«Откровенно глумился»: украинский блогер объяснил речь Путина на ПМЭФ

Мария Иванова
1 час назад
Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что президент России Владимир Путин выступил с «очень четким посылом» Украине по «Северному потоку-2». Об этом он рассказал в своем YouTube-канале.
«Откровенно глумился»: украинский блогер объяснил речь Путина на ПМЭФ
Фото: ReutersReuters
«Путин откровенно глумился, некоторые фразы, которые он говорил, был очень-очень четко выдержаны и посыл их был очень ясен. Больно, больно, < > про транзит было больно», - сказал Шарий.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин рассказал о завершении строительства первой нитки «Северного потока-2».
Он отметил, что маршрут «Северного потока-2» – короче и дешевле, чем через Украину и другие страны.
«Здесь нет никаких страновых политических рисков и не нужно платить деньги за транзит. Он экономически более целесообразный. Это значит, что конечный потребитель в Германии < > будет получать его дешевле, чем с помощью транзита через несколько европейских стран», - подчеркнул он.

«Путин говорит вскользь: «Не нужно платить за транзит». Мы же понимаем, кому платят за транзит. Мы понимаем, по кому этот удар. Это натуральное глумление», - считает Шарий.
Журналисты в разговоре с президентом отметили, что
старая газовая труба «кормит целые регионы Европы», а в Киеве боятся остаться без денег на армию из-за «Северного потока-2».
«Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая всех кормить, что ли?» - ответил на это Путин.
По мнению Шария, все это было обидно слышать президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Честно вам скажу, когда я смотрю, как унижают Зеленского, - мне это всегда лайк», - заключил он.
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