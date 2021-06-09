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Ударивший Макрона заявил о спонтанности своего поступка

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Нанесший удар президенту Франции Эммануэлю Макрону мужчина сообщил, что не планировал бить главу государства, сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Ударивший Макрона заявил о спонтанности своего поступка
Фото: ReutersReuters
Соответствующее заявление мужчина сделал в ходе допроса, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.
По этим данным, содержание под стражей двух задержанных после нападения на Макрона решили продлить.
Напомним, Макрону дали пощечину, когда он общался с гражданами во французском департаменте Дром. После были задержаны два человека.
После этого у одного из подозреваемых обнаружили экземпляр книги Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба», книга запрещена в России) и оружие.
В мире,Эммануэль Макрон,РИА Новости,Франция,
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